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Google сократит рабочие места в подразделении Waze

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Google сократит рабочие места в подразделении Waze, которое специализируется на навигационных сервисах, узнал CNBC.

Google сократит рабочие места в подразделении Waze

В начале недели компания разослала сотрудникам письмо от имени Криса Филиппса, который курирует подразделение Geo. В нем сообщалось, что Google изменит стратегию Waze в области рекламы и откажется от отдельной системы. Вместо нее компания будет использовать Google Ads.

В обращении к работникам говорится о предстоящих сокращениях позиций и сегментов, которые отвечают за монетизацию Waze, в том числе за аналитику, продажи и маркетинг.

При этом не сообщается, сколько сотрудников потеряет работу. Сейчас в подразделении более 500 человек.

Филиппс также указал, что Google будет рассчитывает «создать более масштабируемый и оптимизируемый продукт Waze Ads».

Компания купила Waze в 2013 году, стоимость сделки составила $1,3 млрд. Число активных пользователей насчитывает 140 млн человек.

В конце прошлого года WSJ писала о планах Google объединить в одну команду коллектив Waze и сотрудников, работающих в подразделении Geo. Тогда отмечалось, что сокращений не будет.

Фото на обложке: Jaiz Anuar / Shutterstock

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