Google позволит пользователям «запаролить» историю действий на своих сервисах

Google анонсировала расширение возможностей конфиденциальности для пользователей. Они смогут защитить паролем историю своих действий на сервисах компании или вовсе отключить сохранение этой истории.

Нововведение касается истории действий на сайтах, сервисах и в приложениях Google, истории поисковых запросов, просмотров на Youtube, вопросов голосовому помощнику. Кроме того, можно будет отключить сохранение данных о пользовании сервисами.

Опция включения новой функции находится в разделе «Данные и персонализация» в графе «Мои действия». Подробная инструкция, как активировать «дополнительную проверку» описана в разделе «помощь».

Ранее любой человек, имеющий доступ к компьютеру или смартфону, мог получить доступ к истории действий с этого устройства на сервисах Google.

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