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В России разработали решение для доступа к горнолыжному подъемнику по биометрии лица

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России разработали биометрическое решение-аналог горнолыжного ски-пасса. Новый сервис распознает лицо человека с надетой на голову балаклавой или в горнолыжной маске. Face Pass уже внедрили на одном из популярных горнолыжных курортов.

В России разработали решение для доступа к горнолыжному подъемнику по биометрии лица

Face Pass работает через приложение для смартфона. В нем нужно подключить вариант оплаты по биометрии лица, сделать селфи и отправить его в систему. Сканер на турникете распознает лицо владельца ски-пасса и спишет деньги за подъем с его счета.

Разработчики считают, что новое решение поможет ускорить проход через турникеты, сократить очереди и пресечь мошеннические схемы с передачей ски-пасса третьим лицам.

Сервис разработали «ДатаКрат» и VisionLabs, рассказали в пресс-службе последней. В Face Pass интегрировали пропускную систему «Барс» с платформой компьютерного зрения Luna Platform. Решение полностью разработано в России, подчеркнули создатели. Биометрическая система VisionLabs входит в реестр отечественного ПО.

Face Pass уже работает на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Первые результаты таковы, что при надетой на голову балаклаве и с горнолыжной маской, поднятой на лоб, система не распознает человека в 1% случаев, рассказали в VisionLabs.

Фото на обложке: Budimir Jevtic / Shutterstock

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