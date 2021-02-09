10 февраля состоится конференция «Откровенный разговор: как провести ивенты для бизнеса в corona-times». Мероприятие пройдет онлайн. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

Granatum проведет конференцию на тему организации мероприятий во время пандемии