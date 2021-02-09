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Granatum проведет конференцию на тему организации мероприятий во время пандемии

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

10 февраля состоится конференция «Откровенный разговор: как провести ивенты для бизнеса в corona-times». Мероприятие пройдет онлайн. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

Granatum проведет конференцию на тему организации мероприятий во время пандемии

Среди тем конференции:

  • как развивать бизнес с помощью мероприятий;
  • новые подходы и сложности в event-индустрии;
  • прогнозы на 2021 год — офлайн и онлайн.
В качестве спикеров выступят:
  • Роман Автухов, ведущий в команде «Свои люди»;
  • Мария Кормилицына, заместитель директора макрорегиона «Центра по маркетингу»;
  • Оксана Дащинская, руководитель проектов в сфере event, партнер компании «АнтиАгентство№1».

Подробности и регистрация — по ссылке.

Фото на обложке: TZIDO SUN / Shutterstock

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