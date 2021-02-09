Granatum проведет конференцию на тему организации мероприятий во время пандемии

Евгения Хрисанфова
10 февраля состоится конференция «Откровенный разговор: как провести ивенты для бизнеса в corona-times». Мероприятие пройдет онлайн. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.
Granatum проведет конференцию на тему организации мероприятий во время пандемииЕвгения Хрисанфова
Среди тем конференции:
- как развивать бизнес с помощью мероприятий;
- новые подходы и сложности в event-индустрии;
- прогнозы на 2021 год — офлайн и онлайн.
- Роман Автухов, ведущий в команде «Свои люди»;
- Мария Кормилицына, заместитель директора макрорегиона «Центра по маркетингу»;
- Оксана Дащинская, руководитель проектов в сфере event, партнер компании «АнтиАгентство№1».
Подробности и регистрация — по ссылке.
Фото на обложке: TZIDO SUN / Shutterstock
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