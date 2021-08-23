Минэкономразвития предложило штрафовать за нарушения в отчетности по выбросам

Минэкономразвития разработало законопроект о штрафах за нарушения в отчетности по выбросам. Система штрафов будет двухступенчатой — за повторное нарушение сумма штрафов удваивается.
Наказание вводится с 2023 года для эмитентов выбросов CO2 с массой более 150 тыс. т, и с 2025 года — для эмитентов выбросов CO2 с массой более 50 тыс., сообщили «Ведомости».
Согласно документу, за первое нарушение должностные лица заплатят от 50 тыс. до 75 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели – от 100 тыс. до 250 тыс рублей, юридические лица – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Максимальная сумма штрафа за повторное нарушение составит 150 тыс. рублей для должностных лиц, 500 тыс. рублей – для индивидуальных предпринимателей и 1 млн рублей – для юрлиц.
«Административное наказание должно простимулировать бизнес более ответственно подходить к исполнению закона. Поскольку под его требования подпадают прежде всего крупные хозяйствующие субъекты, сумма штрафа не должна быть для них незаметной»,— заявил представитель Минэкономики изданию.
По отношению к сравнительно небольшим компаниям предложенная система штрафов представляется избыточно жесткой, полагает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Варварин. У бизнеса нет опыта подготовки подобной отчетности, поэтому такое наказание может оказаться чрезмерным, пояснил он.
В июле президент Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов, которым были установлены основы углеродного регулирования. Сбор и обобщение отчетности будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти.
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Фото: NYC Russ / Shutterstock
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