Греф: Сбербанк не знал о существовании претензий Rambler к Nginx

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не знал о наличии претензий у Rambler к веб-сервису Nginx. Греф выразил надежду, что удастся решить конфликт без привлечения судов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Грефа, когда Сбербанк приобретал долю в Rambler, ситуация с Nginx не была задекларирована как конфликтная. Хотя по условиям due diligence интернет-компания должна была сделать это.

«Поэтому мы не знали даже о существовании этого конфликта, и мы узнали только по факту его обнародования», — рассказал банкир.

Греф отметил, что узнал о конфликте только на следующий день после того, как он произошел. Он также пообщался с сооснователями Nginx.

«Мы тоже включились в попытку найти решение и в течение суток эту ситуацию разрешили. До конца она не решена юридически, но мы разговаривали, я разговаривал с ребятами, с основателями сервиса. Надеюсь, что мы найдем решение даже без похода в суды», — добавил он.

Греф считает, что конфликт нужно было решать путем переговоров. Если бы не удалось договориться, тогда следовало бы обращаться в гражданский суд, но не прибегать к помощи полиции.

Напомним, в начале декабря Rambler выразил претензии к Nginx. Создатели веб-сервиса в начале 2000-х работали в Rambler. В интернет-компании посчитали, что Nginx был создан сотрудниками в служебное время, и заявили о своих правах на проект.

12 декабря в московском офисе Nginx прошли обыски. Полиция задержала, а потом изъяла телефоны и отпустила основателей компании Игоря Сысоева и Максима Коновалова. Сами они назвали претензии Rambler «тупым, прямолинейным рэкетом».

16 декабря состоялось внеочередное заседание совета директоров Rambler. На нем было решено попросить полицию прекратить уголовное дело против Nginx.