Глава Сбербанка Герман Греф считает текущее взаимодействие с VK «расцветом отношений» между компаниями. По его словам, сделка по разделу активов между «Сбером» и VK оказалась возможна благодаря «взаимопониманию» между двумя партнерами.

Как сообщалось, Сбербанк утратит контроль над Delivery Club, сохранив «Ситидрайв», «Самокат» и «Кухню на районе».

Греф заявил о «расцвете отношений» между «Сбером» и VK