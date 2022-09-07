Греф заявил о «расцвете отношений» между «Сбером» и VK

Глава Сбербанка Герман Греф считает текущее взаимодействие с VK «расцветом отношений» между компаниями. По его словам, сделка по разделу активов между «Сбером» и VK оказалась возможна благодаря «взаимопониманию» между двумя партнерами.
Как сообщалось, Сбербанк утратит контроль над Delivery Club, сохранив «Ситидрайв», «Самокат» и «Кухню на районе».
«Что касается раздела активов, у нас очень конструктивные отношения с VK, и мы довольны тем, как складываются наши бизнес-отношения, и отношения с командой VK. Мы к всеобщему удовлетворению нашли решение данной проблемы, которая стояла перед нами. Конечно, мы сейчас находимся на стадии, скажем так, расцвета наших отношений с VK, и будем развивать их. Эта сделка стала возможна именно из-за такого уровня взаимопонимания», — отметил Греф, слова которого приводит ТАСС.
Глава Сбербанка добавил, что интересы экосистемы банка находятся в сфере электронной торговли, в этом направлении компания и будет развиваться.
- 23 августа «Яндекс» объявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club, взамен IT-холдинг получит сервисы «Новости» и «Дзен».
- Чтобы осуществить эту сделку, незадолго до объявления «Яндекса» VK сообщила о выходе из совместного со «Сбером» предприятия «О2О Холдинг». Интернет-холдинг при этом получает 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club, которые затем и перейдут к «Яндексу».
Фото на обложке: YouTube
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