Вслед за конкурентом: Group-IB готовится провести IPO

Компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, может провести IPO в случае успешного размещения акций её конкурента — Positive Technologies.

В компании считают, что после IPO Positive Technologies Group-IB «тоже туда пойдёт», сообщает Forbes.

«Они [Positive Techologies] стоят миллиард. Я сейчас в цифрах не вспомню, если так, конечно, считать, то мы стоим дороже. Если они сделают IPO, я думаю, что Group-IB точно после этого тоже туда пойдет», — заявил в интервью Forbes Capital один из инвесторов Group-IB Андрей Романенко. Сейчас стоимость Group-IB он оценивает в $300 млн, но полагает, что за четыре года компания сможет достичь статуса единорога.

Романенко считает, что нет смысла проводить IPO с выручкой меньше $150-200 млн, поскольку продавать акции нужно тогда, когда компания стоит $1 млрд, так как у большинства инвестиционных фондов есть ограничения на инвестиции в компании, которые стоят меньше. Он также назвал IPO «дорогой игрушкой», заметив, что российские публичные компании тратят значительные суммы на поддержание публичности.

Основатель компании Илья Сачков заявил Forbes, что Group-IB планирует IPO вне зависимости от действий конкурентов.

«Наша международная выручка выше, чем у партнёров, поэтому мы планируем разместить акции на одной из иностранных бирж», — сообщил Сачков.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Positive Technologies планирует провести IPO на Московской бирже. По данным газеты, компания планирует разместить 10% акций, общая стоимость которых составит до $300 млн. Но выход Positive Technologies на фондовый рынок состоится лишь в том случае, если стоимость компании вырастет до $2-4 млрд к концу 2021 года.