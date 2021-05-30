Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Компания Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Основатель Group‑IB Илья Сачков написал на своей странице в Facebook, что 30 мая компания открыла штаб-квартиру в Дубае.

Компания Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае

Центр в Дубае станет одним из ключевых опорных пунктов для координации международной борьбы с киберпреступностью, подчеркнул Сачков.

«30 мая 2021 года в Дубае мы официально открываем центр исследовании и атрибуции киберугроз на Ближнем Востоке и в Африке. В этом уникальном городе мы будем предоставлять услуги и сервисы мирового класса и адаптировать их к потребностям рынка», — написал Илья Сачков.

Он также отметил, что появление нового офиса Group-IB на Ближнем Востоке — это важный этап на пути к достижению стратегической цели по созданию первой в истории децентрализованной глобальной компании в сфере кибербезопасности с научно-исследовательскими центрами в ключевых финансовых регионах мира.

Предприниматель напомнил, что главные офисы компании находятся в Сингапуре, Амстердаме и Москве. А продукты и сервисы Group‑IB продаются в 60 странах.

Конкурс ВТБ придумай имя голосовому помощнику и выиграй Iphone 12

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Mihir Ashar / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Venmo сделал возможным скрывать списки друзей
  2. 2 Colonial Pipeline устранил сбои в работе
  3. 3 Как организовать онлайн-выставку в Clubhouse: личный опыт
  4. 4 Новый виток в работе с данными: как подход OLEP помогает бизнесу ускорять работу
  5. 5 Rivian может запросить оценку в $70 миллиардов в ходе IPO
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 мая 2021

Hack.Promo

31 мая 2021

MediaSoft Инвестиции

31 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Ижевске

Все ВОЗМОЖНОСТИ