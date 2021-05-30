Компания Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае

Основатель Group‑IB Илья Сачков написал на своей странице в Facebook, что 30 мая компания открыла штаб-квартиру в Дубае.

Центр в Дубае станет одним из ключевых опорных пунктов для координации международной борьбы с киберпреступностью, подчеркнул Сачков.

«30 мая 2021 года в Дубае мы официально открываем центр исследовании и атрибуции киберугроз на Ближнем Востоке и в Африке. В этом уникальном городе мы будем предоставлять услуги и сервисы мирового класса и адаптировать их к потребностям рынка», — написал Илья Сачков.

Он также отметил, что появление нового офиса Group-IB на Ближнем Востоке — это важный этап на пути к достижению стратегической цели по созданию первой в истории децентрализованной глобальной компании в сфере кибербезопасности с научно-исследовательскими центрами в ключевых финансовых регионах мира.

Предприниматель напомнил, что главные офисы компании находятся в Сингапуре, Амстердаме и Москве. А продукты и сервисы Group‑IB продаются в 60 странах.

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