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В Казахстане задержан топ-менеджер бывшей Group-IB

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В России объявлен в розыск глава департамента компании в сфере противодействия киберпреступлениям F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никита Кислицин, следует из базы данных МВД, пишет РБК.

В Казахстане задержан топ-менеджер бывшей Group-IB

При этом из картотеки Мосгорсуда следует, что следствие попросило арестовать его по делу о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч.3 ст. 272 УК РФ).

В компании F.A.C.C.T заявили, что Кислицин 22 июня задержан в Казахстане.

F.A.C.C.T. — преемница Group IB, весной 2023 года локальные акционеры и топ-менеджмент выкупили российский бизнес и переименовали его. Бренд Group-IB будет представлен только на международном рынке.

Основателем компании является Илья Сачков. В сентябре 2021 года Сачкова арестовали по делу о госизмене, материалы этого дела засекречены. Вместо Сачкова компанию возглавил сооснователь Дмитрий Волков.

26 июня дело основателя Group-IB  поступило в суд для рассмотрения по существу. Дата слушания еще не назначена, оно пройдет в закрытом режиме. 

Фото на обложке: Jarretera / Shutterstock

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