Grow Food вместе с Adidas выпустили линейку еды для активного образа жизни

Сервис доставки еды Grow Food совместно с Adidas выпустили специальную линейку еды для активного образа жизни «Двойная скорость», сообщила пресс-служба сервиса. Боксы с едой оформлены в стиле коробок из-под кроссовок Adidas.
Как утверждают в Grow Food, линейка еды «помогает достигать поставленные цели в два раза быстрее, при условии, что пользователь будет сочетать правильное питание с тренировками».
При заказе линейки, клиент может индивидуально подобрать подходящие блюда и количество калорий под свои цели.
В линейке представлены такие блюда, как:
- Салат с зеленой чечевицей, кукурузой и пряным соусом;
- Пшеничные блинчики с медовым муссом;
- Шпинатные спагетти с говядиной под пряно-сливочным соусом;
- Куриное филе в морковном соусе и кабачки на гриле, и другое.
Линейка будет доступна к заказу с 20 сентября до 20 декабря 2021 года. Стоимость меню на неделю – от 6260 рублей.
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Фото: Grow Food
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