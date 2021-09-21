Grow Food вместе с Adidas выпустили линейку еды для активного образа жизни

Сервис доставки еды Grow Food совместно с Adidas выпустили специальную линейку еды для активного образа жизни «Двойная скорость», сообщила пресс-служба сервиса. Боксы с едой оформлены в стиле коробок из-под кроссовок Adidas.

Как утверждают в Grow Food, линейка еды «помогает достигать поставленные цели в два раза быстрее, при условии, что пользователь будет сочетать правильное питание с тренировками».

При заказе линейки, клиент может индивидуально подобрать подходящие блюда и количество калорий под свои цели.

В линейке представлены такие блюда, как:

Салат с зеленой чечевицей, кукурузой и пряным соусом;

Пшеничные блинчики с медовым муссом;

Шпинатные спагетти с говядиной под пряно-сливочным соусом;

Куриное филе в морковном соусе и кабачки на гриле, и другое.

Линейка будет доступна к заказу с 20 сентября до 20 декабря 2021 года. Стоимость меню на неделю – от 6260 рублей.

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Фото: Grow Food