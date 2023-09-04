Сервис доставки готовых блюд Grow Food выйдет в офлайн

Сервис доставки готовых рационов питания Grow Food планирует выйти в офлайн, следует из описания вакансии руководителя розничного направления, опубликованной на портале hh.ru. На это обратил внимание Shopper’s .

Специалисту необходимо будет открыть по франшизе в течение трех лет 1,5 тыс. розничных точек в формате вендинга и островков. При этом за первые шесть месяцев предстоит протестировать основные форматы и сделать как минимум три точки прибыльными.

По итогам первого года работы должно появиться два франчайзи и 30 прибыльных точек. За второй год сеть должна увеличить масштабы в 10 раз, в том числе розница должна начать работу за пределами Москвы и Подмосковья.

Представитель Grow Food сообщил изданию, что компания даст комментарии о проекте позднее.

Grow Food, по данным Infoline за второй квартал 2023 года, является вторым по выручке сервисом доставки готовых рационов. Он был основан в 2015 году Даниэлем Гальпером и Павлом Паскарем.

В 2017 году в сервис инвестировал $5 млн фонд AddVenture. В 2022 году Grow Food провел ребрендинг впервые с момента основания, изменив интерфейс приложения и сайта, дизайн контейнеров для еды и коробок.

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