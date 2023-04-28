Структура «Детского мира» открыла груминг-салоны и ветеринарные кабинеты

Структура «Детского мира» открыла в Москве груминг-салоны и ветеринарные кабинеты. Таким образом сеть «Зоозавр» решила расширить формат розничных магазинов. Пока работают три кабинета и четыре салона – в Москве и Красногорске.

Об открытии точек по медицинскому и косметическому уходу за домашними питомцами рассказали в пресс-службе «Детского мира». Сеть магазинов «Зоозавр» открыла три ветеринарных кабинета в Москве и четыре груминг-салона в Москве и Красногорске.

В кабинетах ветеринары-терапевты могут оказать консультацию и провести базовые медицинские процедуры. В салонах домашнего питомца помоют, вычешут ему колтуны, постригут, проведут гигиену ушей и глаз.

Сеть «Зоозавр» была создана как проект группы компаний «Детский мир». По данным на август 2022 года, в 49 регионах России работают 86 розничных магазинов сети.

Фото: пресс-служба "Детского мира"