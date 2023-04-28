Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Структура «Детского мира» открыла груминг-салоны и ветеринарные кабинеты

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Структура «Детского мира» открыла в Москве груминг-салоны и ветеринарные кабинеты. Таким образом сеть «Зоозавр» решила расширить формат розничных магазинов. Пока работают три кабинета и четыре салона – в Москве и Красногорске.

Структура «Детского мира» открыла груминг-салоны и ветеринарные кабинеты

Об открытии точек по медицинскому и косметическому уходу за домашними питомцами рассказали в пресс-службе «Детского мира». Сеть магазинов «Зоозавр» открыла три ветеринарных кабинета в Москве и четыре груминг-салона в Москве и Красногорске.

В кабинетах ветеринары-терапевты могут оказать консультацию и провести базовые медицинские процедуры. В салонах домашнего питомца помоют, вычешут ему колтуны, постригут, проведут гигиену ушей и глаз.

Сеть «Зоозавр» была создана как проект группы компаний «Детский мир». По данным на август 2022 года, в 49 регионах России работают 86 розничных магазинов сети.

Фото: пресс-служба "Детского мира"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Москве и Петербурге открылись первые магазины экс-Stradivarius и экс-Pull & Bear
  2. 2 VK открыла свой первый офлайн-магазин в Москве
  3. 3 В Москве пройдет международная выставка продуктов питания для ритейла и HoReCa
  4. 4 Первый магазин бренда Maag открылся в Москве на месте флагмана Zara
  5. 5 Нейросеть разработала программу московской конференции для поставщиков и розничных компаний
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

29 апреля 2023

Game Jam Lvl 1

30 апреля 2023

Shell StartUp Engine UK

30 апреля 2023

Поддержка малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития и VK

Все ВОЗМОЖНОСТИ