Структура «Детского мира» открыла груминг-салоны и ветеринарные кабинеты

Структура «Детского мира» открыла в Москве груминг-салоны и ветеринарные кабинеты. Таким образом сеть «Зоозавр» решила расширить формат розничных магазинов. Пока работают три кабинета и четыре салона – в Москве и Красногорске.
Об открытии точек по медицинскому и косметическому уходу за домашними питомцами рассказали в пресс-службе «Детского мира». Сеть магазинов «Зоозавр» открыла три ветеринарных кабинета в Москве и четыре груминг-салона в Москве и Красногорске.
В кабинетах ветеринары-терапевты могут оказать консультацию и провести базовые медицинские процедуры. В салонах домашнего питомца помоют, вычешут ему колтуны, постригут, проведут гигиену ушей и глаз.
Сеть «Зоозавр» была создана как проект группы компаний «Детский мир». По данным на август 2022 года, в 49 регионах России работают 86 розничных магазинов сети.
Фото: пресс-служба "Детского мира"
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