«ВКонтакте» запустила звонки от сообществ

В соцсети «ВКонтакте» появится функция звонков от сообществ. Это поможет администраторам наладить новый канал для живого общения с аудиторией, считают в компании.

Новая функция будет удобна и для подписчиков: теперь им будут напрямую звонить избранные сообщества, а не незнакомые люди, заявляет «ВКонтакте».

Администраторы смогут сами выбрать, как позвонить подписчикам — от своего имени или от имени сообщества. На данный момент к сессии могут присоединиться 128 пользователей, но уже летом к к звонку смогут присоединиться до 2048 человек.

Звонок можно будет транслировать в группу, он будет доступен не только подписчикам, но и гостям страницы. Также звонки разных сообществ можно будет объединить в один.

Для защиты от спама соцсеть предусмотрела настройки приватности: по умолчанию разрешён приём звонков только от тех сообществ, на которые подписан пользователь.

В качестве нового инструмента для создателей контента мы добавили возможность совершать звонок с подписчиками от имени группы, в том числе с сохранением анонимности. Это может быть важно для авторов, публикующихся под псевдонимом. Сейчас звонки от сообществ работают так же, как привычные звонки от личной страницы. Мы надеемся, что с появлением звонков от сообществ у авторов появится еще один новый формат общения со своей аудиторией Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте»

Пока новая функция тестируется и доступна ограниченному числу групп и пабликов — соцсеть соберёт от них обратную связь, чтобы учесть её при широком запуске и сделать продукт максимально удобным, заявляет «ВКонтакте».

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