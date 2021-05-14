«Лента» и Microsoft проведут онлайн-хакатон Hack.Promo

С 4 по 6 июня состоится онлайн-хакатон по машинному обучению Hack.Promo от «Ленты» и Microsoft. Победитель заберет 222 тыс. рублей, а лучшие команды получат возможность реализовать пилотный проект и трудоустроиться в компанию «Лента».

Организаторы приглашают дата-сайентистов, разработчиков, аналитиков, студентов. Присоединиться к хакатону могут как команды до пяти человек, так и отдельные специалисты.

Участникам предстоит решить одну задачу: построить предсказательную UpLift-модель машинного обучения в облаке Microsoft Azure и предложить календарь промоакций. Модель поможет точнее планировать промокомпании и уменьшить риск ошибок, которые влияют на выручку.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

Фото на обложке: Fascinadora / Shutterstock