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Хакатон по развитию городов атомной промышленности собрал более 100 команд

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

Более 100 команд подали заявку на участие в онлайн-хакатоне и конкурсе идей «Цифровой форсаж атомных городов», который пройдет с 27 по 29 августа. Участникам предстоит решить задачи для создания цифровых сервисов и продуктов, которые помогут улучшить жизнь в городах атомной промышленности.

Хакатон по развитию городов атомной промышленности собрал более 100 команд

Всего на хакатон поступило 43 командные заявки и 155 индивидуальных, а на конкурс идей — 70 индивидуальных и командных заявок с предложениями. Жюри определит 32 команды, который будут участвовать в основном этапе хакатона и выберет 50 заявок, которые пройдут в основной конкурс идей.

Командам ИТ-специалистов и индивидуальным участникам предстоит решить следующие задачи:

  1. Создать систему, которая будет искать информацию о местных образовательных организациях и создавать для них учетные записи. Сервис внедрят в «Навигатор по образовательным ресурсам региона» — платформу, объединяющую учеников, образовательные организации и компании.
  2. Разработать модуль для платформы команды «Бережливый умный город», которая помогает оптимизировать работу госслужащих. Он должен показывать структуру администрации в виде древа, карточку сотрудника с загрузкой, формировать расписание. Также необходимо хранилище данных о бизнес-процессах.
  3. Придумать сервис для команды «Бережливый умный город», который позволит бизнесу изучать аудиторию. С его помощью компании смогут тестировать гипотезы, а местная администрация — планировать развитие региона.

В конкурсе идей участвуют команды и отдельные специалисты по следующим направлениям:

  1. Цифровое рабочее пространство для госслужащих.
  2. Городские сервисы для бизнеса.
  3. Сервисы, которые помогут жителям «атомных» городов развиваться.
  4. Платформы для самозанятых жителей «атомных» городов.
  5. Решения, формирующие бережное отношение к природе.

Все команды включают в себя как минимум одного жителя «атомного» города, работника предприятия атомной промышленности или представителя опорного вуза «Росатома»: НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Баумана, МФТИ и многих других.

Призовой фонд составит 1 млн рублей. Мероприятие проводит дочерняя компания Госкорпорации «Росатом» «Русатом Инфраструктурные решения» при поддержке АНО «Цифровая экономика» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город».

Фото на обложке: Sagrapho/Shutterstock

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