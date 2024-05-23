В России появился сертифицированный исламский необанк HalalCard

В России запустился халяльный финтех-стартап HalalCard с экосистемой muslim friendly. Сервис получил одобрение членов Совета улемов ДУМ РТ (богословский орган Духовного управления мусульман Татарстана), сообщил RB.RU представитель HalalCard.

Среди основателей проекта — сооснователи финтех-сервиса «Лови Cashback» и ИИ-стартапа MAIA Ислам Ахмедшин и Тимур Хакимов, руководитель направления FP&A в YouDo Артем Мирошников, руководитель коммерческого отдела YouDo Бизнес Илья Сидорин.

В мобильном приложении HalalCard сейчас доступны две услуги: исламская ипотека и дебетовая карта с сертифицированным халяльным кешбэком.

«Главное отличие халяльного кешбэка от классического — средства получены не от прибыли банка, а от партнерских программ, что не противоречит законам шариата», — сообщил CEO HalalCard Ислам Ахмедшин.

По словам топ-менеджера, у банка «сотни партнеров», которые дают кешбэк до 30% от чека. Среди них — супермаркеты, рестораны, магазины одежды, отели, авиакомпании.

Также кешбэк можно передать благотворительным фондам, которые подключены к сервису.

В ближайшее время стартап планирует расширить линейку финансовых продуктов, добавив рассрочка, пенсионные и инвестиционные финансовые продукты, работающие по нормам исламского права.

Также HalalCard разрабатывает эксклюзивные «садакаматы» — устройства с функцией перевода пожертвований (садака) в одно касание. Конструкции планируется устанавливать в мечетях, торговых центрах и других публичных местах.

В сервисе также появится искусственный интеллект Мадиина, говорящий на всех языках мира.

HalalCard сейчас доступен только гражданам России. Сервис оказывает услуги на базе лицензии «Ак Барс Банка». В ближайшее время компания сможет обслуживать граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Согласно исследованию Банка России, исламский банкинг вызывает интерес как у граждан, так и у бизнеса. За 2023 год портфель сделок по привлеченным и размещенным средствам составляет около 1,8 млрд рублей.

Ранее о разработке исламской карты по нормам шариата заявил «Тинькофф». Банк в апреле стал участником эксперимента по развитию исламского банкинга в России. Пока он проводится в четырех регионах: Татарстане, Башкирии, Дагестане, Чечне.

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