«Харизмат такой»: Олег Тиньков назвал причины срыва сделки с «Яндексом»

Российский предприниматель Олег Тиньков в документальном фильме «Он такой один» рассказал о причинах срыва сделки по продаже «Тинькофф» «Яндексу» за $5,48 млрд. Премьера фильма прошла 1 декабря в Москве.

Переговоры с уже бывшим финансовым директором «Яндекса» Грегом Абовским, управляющим директором Тиграном Худавердяном и гендиректором Аркадием Воложем бизнесмен вел из инфекционного бокса, так как на тот момент боролся с лейкемией.

«Вот я месяц лежал с телефоном и сделал эту сделку. Что пошло не так: во-первых, я болел и дико росли акции в цене. Мы начали сделку по цене там типа $20, а когда заканчивали, она там $40, что ли, была, не помню», — рассказал Тиньков.

Олег Тиньков рассчитывал, что после сделки продолжит участвовать в бизнесе в качестве консультанта, но менеджмент «Яндекса» выступил против. Бизнесмен уверен, что всему виной страх перед его харизмой.

«Они говорят: "Ну на хрена нам. У нас есть Аркадий (Волож), который нам клюет, ещё тут Тиньков появится, харизмат такой". И они его заболтали, Аркадия, что "зачем нам Тиньков". Я говорю: "Нет, подождите, если вы не хотите, чтобы я вообще как-то принимал участие, то это просто покупка. Тогда больше денег и бабки сразу"», — поделился воспоминаниями Олег Тиньков.

Как сообщало издание The Bell, бизнесмен сам предложил «Яндексу» выкупить банк, а после срыва сделки написал эмоциональное письмо сотрудникам.

«Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию», — сообщал банкир. Впоследствии перед «Яндексом» ему пришлось извиняться.

В интервью журналу Forbes бизнесмен признался, что его не устроила премия к рыночной цене акций в 7% вместо 25–40%.

В сентябре 2020 года акции TCS Group стоили $26,45, а 2 декабря 2021 года — $100,75. Тиньков уверен, что Аркадий Волож сожалеет, что сделка не состоялась.

О предварительной договоренности «Яндекса» с «Тинькофф» стало известно 22 сентября 2020 года. Через 25 дней «Тинькофф» сообщил о прекращении перегоров.

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Фото на обложке: RB.RU