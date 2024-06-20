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HeadHunter запустил соцсеть для нетворкинга «Сетка»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter запустила соцсеть для нетворкинга и профессионального развития — «Сетка». С 20 июня она доступна для всех пользователей. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.

HeadHunter запустил соцсеть для нетворкинга «Сетка»
  1. Новости

Соцсеть проходила бета-тестирование с конца прошлого года. Сейчас ее комьюнити объединяет профессионалов из ИТ, диджитал и креативной индустрии. 

В «Сетке» можно:

  • развиваться в комьюнити среди неравнодушных специалистов и топовых экспертов;
  • прокачать карьеру: найти партнеров для side-проектов и быть в курсе новостей индустрии;
  • стать заметнее в сообществе и делиться экспертизой;
  • получать интересный профессиональный контент благодаря умным алгоритмам.

На основе ИИ-анализа big data hh.ru команда «Сетки» спроектировала карьерный путь миллионов пользователей, сферы профессиональных интересов и сеть контактов. С помощью этого удалось запустить группы пользователей, объединенных по опыту работы в компаниях, профессиях и индустриях. 

*все персоналии, представленные на скриншоте интерфейса Сетки вымышленные, любые совпадения с реальными людьми случайны / HeadHunter

«Сетки» создаются автоматически при регистрации на основе информации об опыте работы. Они могут объединять людей как по месту работы, так и по сфере деятельности, например: «сетка менеджеров продукта Яндекс», «сетка разработчиков Fintech» и т. д.

Мобильное приложение «Сетки» доступно в Google Play, App Store и Rustore. Весь функционал и опции продвижения в этой соцсети сейчас бесплатные.

Фото на обложке: Unsplash

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