HeadHunter запустил соцсеть для нетворкинга «Сетка»

Российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter запустила соцсеть для нетворкинга и профессионального развития — «Сетка». С 20 июня она доступна для всех пользователей. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.

Соцсеть проходила бета-тестирование с конца прошлого года. Сейчас ее комьюнити объединяет профессионалов из ИТ, диджитал и креативной индустрии.

В «Сетке» можно:

развиваться в комьюнити среди неравнодушных специалистов и топовых экспертов;

прокачать карьеру: найти партнеров для side-проектов и быть в курсе новостей индустрии;

стать заметнее в сообществе и делиться экспертизой;

получать интересный профессиональный контент благодаря умным алгоритмам.

На основе ИИ-анализа big data hh.ru команда «Сетки» спроектировала карьерный путь миллионов пользователей, сферы профессиональных интересов и сеть контактов. С помощью этого удалось запустить группы пользователей, объединенных по опыту работы в компаниях, профессиях и индустриях.

*все персоналии, представленные на скриншоте интерфейса Сетки вымышленные, любые совпадения с реальными людьми случайны / HeadHunter

«Сетки» создаются автоматически при регистрации на основе информации об опыте работы. Они могут объединять людей как по месту работы, так и по сфере деятельности, например: «сетка менеджеров продукта Яндекс», «сетка разработчиков Fintech» и т. д.

Мобильное приложение «Сетки» доступно в Google Play, App Store и Rustore. Весь функционал и опции продвижения в этой соцсети сейчас бесплатные.

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