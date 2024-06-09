HMD Skyline вернет культовый дизайн Nokia Lumia 920

Компания HMD Global, вернувшая на рынок в прошлом месяце классический смартфон Nokia 3210 девяностых годов, оснастив его современными технологиями, снова предается ностальгии. Первые рендеры проекта HMD Skyline появились на X, и его ярко-желтая цветовая гамма напоминает культовую Nokia Lumia 920.

Визуализации предполагаемого нового релиза журналисты Gizmochina нашли в аккаунте @smashx_60 .

Дизайн модели кажется устаревшим, но «начинка» определенно впечатляет: современный дисплей FHD + OLED с частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SoC, три камеры (основная 108 Мп, фронтальная 32 Мп).

Телефон на Android 14с защитой от пыли и воды будет оснащен аккумулятором емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, датчиком отпечатков пальцев, стереодинамиками.

Ожидается, что стоимость HMD Skyline составит €520 за вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, первые мировые поставки намечены на июль.

Фото на обложке: @smashx_60