Heineken и материнская компания Nokia выпустили прозрачный кнопочный телефон

Пивоваренная Heineken, HMD (материнская компания Nokia) и маркетплейс Bodega выпустили The Boring Phone — «Скучный телефон». Гаджет представят на Неделе дизайна в Милане 18 апреля 2024 года, пишет The Verge.

The Boring Phone — это кнопочный и прозрачный телефон-раскладушка. С его помощью можно только звонить и писать SMS. Из «развлечений» — имеется камера 0,3 Мп, 3,5 мм разъем для наушников и игра «Змейка».

HDM, Heineken

На сайте Heineken сообщается что всего выпустят 5 тыс. таких телефонов. Их не будут продавать, а раздадут в рамках акций. Компании таким образом хотят напомнить, чем меньше возможностей у телефона, тем более интересной может быть реальная жизнь.

Фото на обложке: HDM, Heineken