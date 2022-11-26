Honda подала новую заявку на товарный знак Motocompacto / Moto Сompacto

Японский автопроизводитель Honda подал очередную заявку на товарный знак Motocompacto. На сей раз в Канадское ведомство интеллектуальной собственности. Параллельно бренд заявил права на знак Moto Сompacto и предполагаемый логотип суббренда.

Предыдущую заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США корпорация Honda подала в 2020 году, напоминает Gizmochina.

Прототип мини-мотоцикла на аккумуляторе компания показала на Токийском автосалоне в 2011 году. Эта модель — отсылка к бензиновому Honda Motocompo 1980-х годов.

С 1981 по 1983 год было выпущено до 50 тыс. Motocompo, который был настолько мал, что помещался багажнике автомобиля и позволял владельцам варьировать свои возможности перемещения в городе.

Повторная подача заявки говорит о том, что компания не оставила работу над миниатюрным электромотоциклом.

В дизайне логотипа, также представленном в заявке, фигурирует изображение самого компактного скутера.

Эксперты моторынка считают, что размеры и технические характеристики Motocompacto смогут привлечь повышенное внимание пользователей к марке Honda.

Официальных подробностей от автопроизводителя относительно Motocompacto пока нет.

Фото на обложке: electropowerbikes.com