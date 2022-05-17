Правительство Гонконга задумалось о блокировке Telegram

Власти Гонконга задумались о введении ограничений в отношении Telegram – вплоть до полной блокировки. Чиновникам не нравится, что в мессенджере можно легко добыть персональные данные конкретных людей – так было в 2019 году во время протестов в Гонконге.

О том, что власти Гонконга задумались о введении ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram, пишет Bloomberg со ссылкой на гонконгскую газету Sing Tao Daily.

Поводом для возможного запрета Telegram послужила доступность для получения в нем личных данных конкретных людей, в том числе чиновников. Правительство ссылается на распространение в мессенджере доксинга (публикацию персональных данных без согласия человека).

Власти Гонконга рассматривают введение различных мер против Telegram, вплоть до полной блокировки или удаления из магазина приложений. Представитель Telegram заявил, что мессенджер удаляет контент, который был опубликован без согласия пользователя, но руководство Telegram поддерживает право людей на мирный протест.

В отличие от Китая, где почти все популярные соцсети заблокированы, в Гонконге таких ограничений нет. Запрет на использование Telegram может пошатнуть гражданские свободы жителей Гонконга, отмечает издание.

Фото на обложке: Locomotive74 / Shutterstock