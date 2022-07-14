Фонд «Сколково» составил карту импортозамещающих HR-решений для бизнеса. На нее нанесли поставщиков продуктов и услуг по десяти направлениям работы с персоналом.

О релизе карты RB рассказал представитель «Сколково».

На карте присутствуют российские решения для управления и работы с персоналом, используя которые заказчики могут заместить зарубежные сервисы. Карта разделена на десять категорий – направлений в HR-бизнесе.

автоматизация HR-процессов; благополучие сотрудников; вовлеченность и мотивация сотрудников; дополнительное профессиональное образование; обучение сотрудников и инструменты обучения; онбординг и адаптация сотрудников; коммуникации и взаимодействие в корпорации; привлечение талантов; оценка сотрудников и соискателей; управление работой и эффективностью.

«В нашей базе представлены сотни игроков рынка российских HR-решений, которые уже являются достойной альтернативой иностранным поставщикам и смогут эффективно интегрироваться в бизнес-процессы компании», – рассказала директор по EdTech-акселерации кластера информационных технологий фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дякина.

Карта доступна по ссылке.

Фото на обложке: A-Star / Shutterstock