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«Сколково» составил карту импортозамещающих HR-решений для бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Фонд «Сколково» составил карту импортозамещающих HR-решений для бизнеса. На нее нанесли поставщиков продуктов и услуг по десяти направлениям работы с персоналом.

«Сколково» составил карту импортозамещающих HR-решений для бизнеса

О релизе карты RB рассказал представитель «Сколково».

На карте присутствуют российские решения для управления и работы с персоналом, используя которые заказчики могут заместить зарубежные сервисы. Карта разделена на десять категорий – направлений в HR-бизнесе.

  1. автоматизация HR-процессов;
  2. благополучие сотрудников;
  3. вовлеченность и мотивация сотрудников;
  4. дополнительное профессиональное образование;
  5. обучение сотрудников и инструменты обучения;
  6. онбординг и адаптация сотрудников;
  7. коммуникации и взаимодействие в корпорации;
  8. привлечение талантов;
  9. оценка сотрудников и соискателей;
  10. управление работой и эффективностью.

«В нашей базе представлены сотни игроков рынка российских HR-решений, которые уже являются достойной альтернативой иностранным поставщикам и смогут эффективно интегрироваться в бизнес-процессы компании», – рассказала директор по EdTech-акселерации кластера информационных технологий фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дякина.

Карта доступна по ссылке.

Фото на обложке: A-Star / Shutterstock

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