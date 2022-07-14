Фонд «Сколково» составил карту импортозамещающих HR-решений для бизнеса. На нее нанесли поставщиков продуктов и услуг по десяти направлениям работы с персоналом.
О релизе карты RB рассказал представитель «Сколково».
На карте присутствуют российские решения для управления и работы с персоналом, используя которые заказчики могут заместить зарубежные сервисы. Карта разделена на десять категорий – направлений в HR-бизнесе.
- автоматизация HR-процессов;
- благополучие сотрудников;
- вовлеченность и мотивация сотрудников;
- дополнительное профессиональное образование;
- обучение сотрудников и инструменты обучения;
- онбординг и адаптация сотрудников;
- коммуникации и взаимодействие в корпорации;
- привлечение талантов;
- оценка сотрудников и соискателей;
- управление работой и эффективностью.
«В нашей базе представлены сотни игроков рынка российских HR-решений, которые уже являются достойной альтернативой иностранным поставщикам и смогут эффективно интегрироваться в бизнес-процессы компании», – рассказала директор по EdTech-акселерации кластера информационных технологий фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дякина.
Карта доступна по ссылке.
Фото на обложке: A-Star /
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