Клубы инвесторов: гид для стартапов и бизнес-ангелов в 2024 году

Венчурные клубы объединяют людей, которые готовы инвестировать в стартапы и развивающиеся проекты. Члены таких сообществ обмениваются опытом и совместно принимают решения по поддержке перспективных проектов.

В этом материале RB.RU собрал актуальную информацию о российских и международных инвестиционных сообществах.

Содержание:

Зачем нужны инвестиционные клубы?

Для инвесторов это возможность получить наставления от более опытных коллег, а также упростить покупку доли в компании, проведя совместную сделку с другими участниками клуба. Также часто клубы открывают доступ к эксклюзивным проектам и расширенной сети контактов.

Для стартапов инвестиционные клубы представляют ценность по нескольким фронтам. Во-первых, они дают доступ к совокупному капиталу, намного превышающему возможности частных инвесторов. Таким образом стартапы могут привлечь гораздо больше средств для своего развития, чем если бы они обращались только к отдельным инвесторам.

Во-вторых, инвестиционные клубы часто обладают серьезными опытом и экспертизой. У них есть команды профессионалов, которые могут оценить потенциал стартапа и предложить ценные советы и ресурсы для его успешного развития.

Существуют различные типы инвестиционных клубов, отличающиеся по структуре и методам монетизации. Например:

Синдикаты, где лидер инвестирования руководит сделками, привлекая средства от других участников;

Венчурные бутики, где команда экспертов оценивает и сопровождает сделки, получая процент от суммы инвестиций;

«Горизонтальные» клубы, которые специализируются на совместных инвестициях и укреплении связей между участниками;

Закрытые клубы, которые могут ограничивать географию сделок, сферу интересов или доступ к членству.

Венчурный клуб, который специализируется на инвестициях в российские стартапы.

Год основания: 2021

Сделки: 17 сделок за последние полтора года. Совокупная сумма всех сделок «Синдиката» превышает 1 млрд рублей.

Интересные портфельные проекты: «Здоровье.ру», «Энерготрак», Osnova.

Кого ищут: технологические проекты на стадии MVP и выше.

Как рассматривают: руководство клуба проводит экспертизу проекта на еженедельном Инвестиционном комитете и принимает решение о его вынесении на сделку.

Как туда попасть инвестору: заполнить заявку на сайте.

Как туда попасть проекту: принять участие в конкурсе на сайте.

Основатели клуба: Сбер, Московский инновационный кластер и Angelsdeck.

Prosto VC

Закрытый клуб с фокусом на проекты на ранней стадии. Prosto VC инвестирует в стартапы по всему миру, не ограничиваясь одним регионом.

Год основания: 2022

Сделки: 18 сделок за 2023 год. Средний рост портфельных стартапов с момента инвестиции в течение первого года — 206%.

Интересные портфельные проекты: OpenAI, Stripe, Torus, Databricks, zkPass.

Кого ищут: проекты на ранних (80%) и поздних (20%) стадиях из любых индустрий, кроме Gambling и Drugs & Smoking.

Как рассматривают: проекты рассматривает синдикат, который затем «защищает» стартап перед участниками клуба и принимает чеки от заинтересованных инвесторов.

Как туда попасть инвестору: заполнить заявку на сайте.

Как туда попасть проекту: заполнить заявку на сайте.

Основатели клуба: Евгений Чеботов, Кирилл Фомичев, Валентин Завгороднев и Александр Белов.

MTS StartUp Hub

Закрытый инвестиционный клуб МТС, который фокусируется на стартапах, имеющих стратегическую ценность для экосистемы компании.

Год основания: 2022

Интересные портфельные проекты: CoinKeeper, Rubbles, Airo.

Кого ищут: проекты на ранних стадиях из FinTech, Sharing Economy, EdTech, IoT & Cloud, AI и Media.

Как туда попасть инвестору: заполнить заявку на сайте.

Как туда попасть проекту: заполнить заявку на сайте.

Dome Foundation

Клуб частных инвесторов с капиталом от $5 млн. Как отмечается на сайте Dome Foundation, для вступления в сообщество необходимо инвестировать не менее $200 тыс. в год.

Год основания: 2022

Сделки: в 2023 году инвестировали $6,75 млн в проекты по всему миру.

Интересные портфельные проекты: FitStars, MySpeech, Health Buddy, Galaxion.

Кого ищут: стартапы в сфере Crypto, Development & Real Estate и Web3 на поздних стадиях.

Как туда попасть инвестору: связаться с CEO клуба в Telegram.

Как туда попасть проекту: связаться с CEO клуба в Telegram.

CEO клуба: Артём Андросов.

Investoro

Международная организация инвесторов, в которой состоит более 250 участников. Investoro регулярно проводит саммиты, премии и бизнес-интенсивы. Также клуб предлагает образовательные курсы для начинающих инвесторов.

Год основания: 2017

Сделки: объем средств, проинвестированных на раундах с участием Investoro, превышает $40 млн.

Интересные портфельные проекты: Delivery Club, Miro, Dostavista, Deel.

Кого ищут: быстрорастущие компании по всему миру на стадии Seed, Round A, из сфер AI, SaaS, FoodTech, InsurTech, EdTech, IoT, VR, FinTech.

Как рассматривают: проекты рассматривает синдикат, в который входят как опытные бизнес-ангелы, сообщества и фонды, выступающие в качестве лид-инвесторов, так и новички.

Как туда попасть инвестору: заполнить заявку на сайте.

Как туда попасть проекту: заполнить заявку на сайте.

Основатель клуба: Виталий Полехин.

United Investors

Венчурный клуб для коллективных инвестиций, доступный по подписке. В проекте принимает участие более 120 частных инвесторов.

Год основания: 2019

Интересные портфельные проекты: Food Hide, BlueSleeps, electroNeek Robotics.

Кого ищут: проекты с проверенной гипотезой и первыми продажами, которые развивают технологии в области интернета и создают новые бизнес-модели.

Как рассматривают: стартапы присылают заявки — их видят все члены синдиката. Затем инвесторы выбирают интересные проекты, финансируют их самостоятельно или общаются с коллегами по поводу совместных инвестиций.

Как туда попасть инвестору: оформить подписку на сайте.

Как туда попасть проекту: заполнить заявку на сайте.

Управляющие партнеры клуба: Александр Горный, Илья Мартын, Алексей Черняк.

Angelsdeck

Международный клуб инвесторов, базирующийся в Дубае.

Год основания: 2020

Интересные портфельные проекты: Immigram, Pinscreen, iFarm.

Кого ищут: стартапы из различных индустрий без ограничений по стадии проекта и географии.

Как рассматривают: синдикатор принимает решение о готовности инвестировать в проект и затем проект предлагается для инвестиций всем членам клуба.

Как туда попасть инвестору: оставить заявку через Telegram-бота.

Как туда попасть проекту: оставить заявку на сайте.

Основатели клуба: Игорь Калошин, Сергей Дашков, Игорь Лутц, Дмитрий Сутормин, Алексей Соловьев, Евгений Галиахметов, Алексей Гирин и Алексей Горячев.

AltaClub

Инвестиционный клуб Игоря Рябенького, созданный вокруг его компании AltaIR Capital. Минимальный капитал, необходимый для участия — $200 тыс.

Год основания: 2015

Сделки: в портфолио клуба более 165 стартапов, общая сумма активов оценивается более чем в $545 млн.

Интересные портфельные проекты: Miro, OpenWeb, Deel, Turing.

Кого ищут: проекты из сфер FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cybersport, Consumer, Internet.

Как туда попасть инвестору: написать письмо на почту [email protected].

Как туда попасть проекту: написать письмо на почту [email protected].

Основатель клуба: Игорь Рябенький.

СОБА

Союз организаций бизнес-ангелов. Участники СОБА обмениваются опытом, а также консультируют стартапы и помогают им привлечь инвестиции.

Год основания: 2008

Сделки: Ежегодно через организацию проходит до 1,5 тыс. стартапов.

Интересные портфельные проекты: UR-LI, Simple Estate, Clicker.

Кого ищут: проекты на ранних стадиях развития.

Как туда попасть инвестору: заполнить заявку на сайте.

Как туда попасть проекту: подать заявку на сайте.

Председатель клуба: Луиза Александрова.

Венчурный клуб «Сколково», который помогает инвесторам найти подходящие проекты, а технологическим стартапам — привлечь средства на развитие.

Год основания: 2019

Сделки: 59 сделок общей суммой более 2,7 млрд рублей.

Интересные портфельные проекты: ProAction, Bewearcy, Corp.Bank.

Кого ищут: технологические стартапы на ранних стадиях.

Как рассматривают: перспективность проектов оценивают аналитики «Сколково». Они же принимают решение, добавлять стартап в воронку или нет.

Как туда попасть инвестору: заполнить форму на сайте.

Как туда попасть проекту: принять участие в одной из питч-сессий — анонсы размещаются в Telegram-канале AdVentureLand.

Руководитель клуба: Виталий Полехин

Изображение на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.