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Банк HSBC прекратит проводить денежные переводы клиентов в Россию и обратно

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк HSBC с 27 октября перестанет обрабатывать денежные переводы своих корпоративных клиентов в Россию и Беларусь и обратно. Об этом сообщает агентство Nikkei Asia со ссылкой на уведомления, которые были разосланы клиентам в конце августа. 

Банк HSBC прекратит проводить денежные переводы клиентов в Россию и обратно

В рассылке сообщалось, что банк прекращает обработку транзакций корпоративных клиентов из-за «все более сложной ситуации с регулированием». Также отмечалось, что решение приняли, чтобы «минимизировать операционную деятельность с Россией и Беларусью, даже если такая деятельность разрешена применимыми законами и правилами».

Представитель HSBC сообщил агентству, что группа планирует завершить продажу российского бизнеса «Экспобанку» в 2023 году и рассчитывает получить одобрение регулятора. Он добавил, что ограничения на денежные переводы не связаны с предстоящей сделкой.

  • В июне представители Казначейства США огранизовали встречу с руководством Валютного управления Гонконга и банков, на которой в том числе были и представители HSBC, и предупредили о необходимости внимательно проверять транзакции, которые связаны с товарами из списка экспортного контроля, иначе статус Гонконга как глобального финансового центра будет подорван.
  • В октябре HSBC разослал российским бизнесменам в Гонконге письмо, в котором уведомил, что не сможет предоставить некоторые инвестиционные услуги гражданам России, не являющимся резидентами ЕС.
  • HSBC договорилась продать 100% в компании ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» «Экспобанку» в июле 2022 года. В феврале 2023 года HSBC оценил в $300 млн убытки в связи с планиуремой продажей российского бизнеса.

Фото на обложке: Unsplash

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