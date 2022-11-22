Huawei разделила бизнес в СНГ на две части

Китайская компания в сфере телекоммуникаций Huawei разделила бизнес в СНГ на две части: российско-белорусское подразделение останется в Москве, а работу в остальных странах будет отвечать офис в Бахрейне.

У генерального директора Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюня закончился контракт и он уехал из России. По данным одного из собеседников, его отправили в Швейцарию, а на его место пока никого не назначили. Российский штат компании сократят до необходимого, сообщили источники «Ведомостям».

Ситуация с поставками оборудования для российских короративных заказчиков прояснится с началом нового финансового года — только в феврале-марте 2023 года.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь считает, что Бахрейн компания выбрала по нескольким причинам: здесь практически нулевое налогообложение для иностранных компаний, нет налогов на физлиц, нулевой корпоративный налог на прибыль, социальные отчисления на иностранцев не превышают 3%, а НДС колеблется на уровне 5–10%.

Разделение бизнеса на две части — логичное решение для Huawei, согласился глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Россия и Белоруссия – это страны с высоким уровнем санкционных рисков, порядок заключения сделок в которых будет отличаться от стран СНГ.

В сентябре Huawei перевезла часть сотрудников из России в Узбекистан и Казахстан. С помощью релокации компания хотела избежать вторичных санкций и наладить поставки по параллельному импорту.

В июне Huawei сообщила о закрытии официальных магазинов в России. Позже стало известно о возникшем дефиците запчастей для смартфонов Huawei.

В июле компания разорвала контракты с половиной внештатных сотрудников в России. Значительная часть штатного персонала продолжает находиться в отпуске, а новых сотрудников компания больше не набирает.

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