Китайская компания в сфере телекоммуникаций Huawei разделила бизнес в СНГ на две части: российско-белорусское подразделение останется в Москве, а работу в остальных странах будет отвечать офис в Бахрейне.
У генерального директора Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюня закончился контракт и он уехал из России. По данным одного из собеседников, его отправили в Швейцарию, а на его место пока никого не назначили. Российский штат компании сократят до необходимого, сообщили источники «Ведомостям».
Ситуация с поставками оборудования для российских короративных заказчиков прояснится с началом нового финансового года — только в феврале-марте 2023 года.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь считает, что Бахрейн компания выбрала по нескольким причинам: здесь практически нулевое налогообложение для иностранных компаний, нет налогов на физлиц, нулевой корпоративный налог на прибыль, социальные отчисления на иностранцев не превышают 3%, а НДС колеблется на уровне 5–10%.
Разделение бизнеса на две части — логичное решение для Huawei, согласился глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Россия и Белоруссия – это страны с высоким уровнем санкционных рисков, порядок заключения сделок в которых будет отличаться от стран СНГ.
В сентябре Huawei перевезла часть сотрудников из России в Узбекистан и Казахстан. С помощью релокации компания хотела избежать вторичных санкций и наладить поставки по параллельному импорту.
В июне Huawei сообщила о закрытии официальных магазинов в России. Позже стало известно о возникшем дефиците запчастей для смартфонов Huawei.
В июле компания разорвала контракты с половиной внештатных сотрудников в России. Значительная часть штатного персонала продолжает находиться в отпуске, а новых сотрудников компания больше не набирает.
Фото на обложке: JHVEPhoto /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Coffee Analytics приглашает принять участие в исследовании маркетинговой и клиентской аналитики в России и СНГ
- 2 AppGallery: как опубликовать мобильное приложение в магазине Huawei
- 3 Первый кредит под залог токенов и пополнение карт в магазине на кассе: финтех-дайджест
- 4 Тестируем HONOR 20 Lite: универсальный смартфон по доступной цене
- 5 Темп прироста зарплат IT-специалистов в России замедлился в 2022 году — исследование
ВОЗМОЖНОСТИ
22 ноября 2022
25 ноября 2022
27 ноября 2022