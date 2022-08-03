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Huawei остановил продажи в своем официальном российском интернет-магазине Vmall

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайская Huawei остановила продажи в своем официальном российском магазине Vmall. Продажи электроники от производителя также прекращены в мобильном приложении. Причины закрытия в компании не назвали.

Huawei остановил продажи в своем официальном российском интернет-магазине Vmall

Сообщение об остановке продаж техники и электроники в интернет-магазине Vmall и приложении опубликовано на сайте площадки.

В Vmall уточнили, что на все купленные товары будет распространяться гарантийное обслуживание в соответствии с гарантийными условиями магазина.

В июне стало известно, что Huawei закрыла несколько магазинов в России. По данным «РИА Новости», к 8 июня из 19 магазинов Huawei в России 4 прекратили работу.

Источник агентства уточнил, что закрытие связано с падением спроса на смартфоны и нехваткой продукции на складах, что произошло вследствие нарушения логистических цепочек.

В начале июля сервисные центры в России рассказали о нехватке запчастей для смартфонов Huawei. Сообщалось, что для Huawei пока нет ни дисплеев, ни батарей.

В конце июля партнер Huawei рассказал о массовых сокращениях внештатных сотрудников Huawei – новых сотрудников компания больше не набирает.

Фото на обложке: astudio / Shutterstock

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