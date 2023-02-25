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Криптобиржи Huobi и KuCoin разрешают операции с картами подсанкционных банков

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Две крупнейшие Сейшельские криптобиржи Huobi и KuCoin не принимают деньги у российских банков, попавших под санкции, но до сих пор не запретили клиентам проводить операции с дебетовыми картами этих банков (включая Сбербанк).

Криптобиржи Huobi и KuCoin разрешают операции с картами подсанкционных банков

Как стало известно газете Politico после знакомства с исследованием аналитической компании Inca Digital и общения с ее руководителем, криптобиржи по-прежнему допускают трейдеров с картами подсанкционных банков до конвертации финансовых накоплений в криптовалюты.

По словам гендиректора Inca Digital Адама Заразински, это указывает на слишком формальное отношение криптобирж к санкционным запретам (они нашли лазейку, но пренебрегают самой сутью ограничений).

При этом аналитики также подчеркивают, что ситуация подсвечивает слабую эффективность попыток отсечь российский бизнес и население от мировой финансовой системы.

В Inca Digital отмечают, что «уязвимости» есть и у криптобирж Binance и ByBit. Последняя позволяет конвертировать рубли в криптовалюту с любой российской картой.

Официально все эти биржи свернули деятельность в РФ и блокируют российских пользователей, но всегда остается возможность использовать номинальные аккаунты с зарубежными IP-адресами.

Фото на обложке: Unsplash

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