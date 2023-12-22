Bloomberg узнал о закрытии компании-разработчика вакуумных сверхскоростных поездов Hyperloop

Многообещающий проект разработчика вакуумных сверхскоростных поездов Hyperloop закрывается, узнал Bloomberg. Компания продает все активы и уже уволила большую часть сотрудников. С момента основания в 2014 году Hyperloop привлекла $450 млн инвестиций.
Bloomberg от своих источников узнал о закрытии проекта разработчика вакуумных сверхскоростных поездов Hyperloop. Компания уволила почти всех сотрудников, выставила на продажу испытательный полигон и оборудование, сообщает агентство.
Контроль в Hyperloop принадлежит конгломерату DP World. В компании, а также в самой Hyperloop, отказались давать комментарий Bloomberg.
Hyperloop разрабатывала высокоскоростную капсульную транспортную систему. В 2020 году компания испытала свои поезда с пассажирами на борту. Hyperloop планировала в 2027 году запустить коммерческие перевозки на постоянной основе.
По информации Bloomberg, Hyperloop с момента основания в 2014 году привлекла $450 млн инвестиций.
Фото на обложке: Kardasov Films /
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