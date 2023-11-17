IBM откажется от рекламы в X

IBM откажется от рекламы в соцсети Илона Маска X (бывший Twitter), пишет газета The Washington Post. В компании считают, что площадка не справляется с модерацией контента.
В IBM заявили, что ее реклама публиковалась в одном ряду с постами «пронацистского характера». В компании указали, что «не терпят разжигания ненависти и дискриминации» и добавили, что проводят расследование «совершенно неприемлемой» ситуации.
Газета приводит данные некоммерческой организации Media Matters for America, согласно которым рекламные материалы IBM размещались рядом с сообщениями, в том числе восхваляющими идеи Адольфа Гитлера.
По словам президента НКО Анджело Карузоне, IBM вкладывала в рекламу на площадке немало средств, компания никогда прежде не прекращала размещать ее. Также в IBM ранее не озвучивали никаких претензий касательно политики Илона Маска.
Как утверждает представитель НКО, соцсеть сегодня не справляется с модерацией размещаемого контента.
Газета оценивает решение IBM как удар по политике CEO X Линды Яккарино, которая, по утверждению The Washington Post, стремится вернуть рекламодателей на площадку.
После покупки Twitter Илоном Маском в октябре 2022 года соцсеть столкнулась с оттоком рекламодателей. Спустя примерно полгода предприниматель решил передать пост генерального директора Яккарино, которая ранее руководила рекламным направлением в NBCUniversal.
По данным The Washington Post, под массовые увольнения, которые Маск начал в компании прошлой осенью, попал, в частности, отдел модерации контента.
Фото на обложке: Unsplash
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