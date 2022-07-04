IKEA официально объявила о переносе онлайн-распродажи

IKEA в России официально объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля. Доставка будет ограничена городами, где есть магазины сети. Купить можно будет товары любых размеров, но некоторые виды нельзя купить по отдельности.

Покупатели смогут оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов Ozon, «Почта России» только в городах, где есть магазины компании и на прилегающей к ним территории — не более 50 км от города.

Доставка до пунктов выдачи заказов в других городах недоступна. Проверить возможность доставки по тому или иному адресу можно на странице товара или на этапе оформления покупки в корзине.

В конце июня сотрудники опровергали информацию, что онлайн-распродажу для рядовых покупателей перенесли на 5 июля. По словам сотрудников, товаров осталось «очень много».

После ухода с российского рынка IKEA решила провести распродажу остатков товаров. Она началась 27 июня, но к ней допустили только сотрудников IKEA. Ритейлер продает им остатки со скидкой 15%.

Начало распродажи для рядовых покупателей было назначено на 1 июля, но затем в СМИ появилась информация, что дату перенесли на 5 июля.

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