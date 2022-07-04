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IKEA официально объявила о переносе онлайн-распродажи

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

IKEA в России официально объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля. Доставка будет ограничена городами, где есть магазины сети. Купить можно будет товары любых размеров, но некоторые виды нельзя купить по отдельности.

IKEA официально объявила о переносе онлайн-распродажи

Покупатели смогут оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов Ozon, «Почта России» только в городах, где есть магазины компании и на прилегающей к ним территории — не более 50 км от города.

Доставка до пунктов выдачи заказов в других городах недоступна. Проверить возможность доставки по тому или иному адресу можно на странице товара или на этапе оформления покупки в корзине.

В конце июня сотрудники опровергали информацию, что онлайн-распродажу для рядовых покупателей перенесли на 5 июля. По словам сотрудников, товаров осталось «очень много».

После ухода с российского рынка IKEA решила провести распродажу остатков товаров. Она началась 27 июня, но к ней допустили только сотрудников IKEA. Ритейлер продает им остатки со скидкой 15%.

Начало распродажи для рядовых покупателей было назначено на 1 июля, но затем в СМИ появилась информация, что дату перенесли на 5 июля.

Фото на обложке: NP27 / Shutterstock

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