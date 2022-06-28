Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Товара очень много»: сотрудники IKEA опровергли информацию о переносе начала распродажи

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Распродажа остатков товаров IKEA начнется в ранее запланированную дату – 1 июля. Сотрудники ритейлера опровергли сведения, что онлайн-распродажу для рядовых покупателей перенесли на 5 июля. По словам сотрудников, товаров осталось «очень много».

«Товара очень много»: сотрудники IKEA опровергли информацию о переносе начала распродажи

О том, что распродажа в IKEA откроется для рядовых покупателей 1 июля, а не 5 июля, как ранее писали СМИ, «Известиям» рассказали сотрудники IKEA в московском ТЦ «Мега Теплый Стан».

Сотрудники сообщили, что товаров осталось очень много, но не уточнили, каких именно. По их словам, 1 июля в день начала распродажи IKEA разместит на официальном сайте информацию о гарантийном обслуживании.

После ухода с российского рынка IKEA решила провести распродажу остатков товаров. Она началась 27 июня, но к ней допустили только сотрудников IKEA. Ритейлер продает им остатки со скидкой 15%.

Начало распродажи для рядовых покупателей было назначено на 1 июля, но затем в СМИ появилась информация, что дату перенесли на 5 июля.

О невозможности возобновить продажи в России IKEA сообщила 15 июня.

Фото на обложке: Tanasan Sungkaew / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 IKEA перенесла начало онлайн-распродажи остатков товаров
  2. 2 SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 году?
  3. 3 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
  4. 4 6 советов по запуску стартапа от менторов МЕГА Accelerator
  5. 5 Как в текущей ситуации FMCG-брендам выстраивать рекламные кампании. Рекомендации и тренды
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2022

Cartier Women's Initiative

30 июня 2022

«Энергопрорыв-2022»

30 июня 2022

Гранты для предпринимателей Москвы в сфере общепита

Все ВОЗМОЖНОСТИ