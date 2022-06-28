«Товара очень много»: сотрудники IKEA опровергли информацию о переносе начала распродажи

Распродажа остатков товаров IKEA начнется в ранее запланированную дату – 1 июля. Сотрудники ритейлера опровергли сведения, что онлайн-распродажу для рядовых покупателей перенесли на 5 июля. По словам сотрудников, товаров осталось «очень много».

О том, что распродажа в IKEA откроется для рядовых покупателей 1 июля, а не 5 июля, как ранее писали СМИ, «Известиям» рассказали сотрудники IKEA в московском ТЦ «Мега Теплый Стан».

Сотрудники сообщили, что товаров осталось очень много, но не уточнили, каких именно. По их словам, 1 июля в день начала распродажи IKEA разместит на официальном сайте информацию о гарантийном обслуживании.

После ухода с российского рынка IKEA решила провести распродажу остатков товаров. Она началась 27 июня, но к ней допустили только сотрудников IKEA. Ритейлер продает им остатки со скидкой 15%.

Начало распродажи для рядовых покупателей было назначено на 1 июля, но затем в СМИ появилась информация, что дату перенесли на 5 июля.

О невозможности возобновить продажи в России IKEA сообщила 15 июня.

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