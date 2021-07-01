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IKEA запустит новый формат точек продаж в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Шведский ритейлер IKEA протестирует в России формат торговых точек площадью от 30 до 75 кв. м. Они будут представлять собой гибрид магазинов в формате онлайн и офлайн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

IKEA запустит новый формат точек продаж в России

Ожидается, что новые точки продаж улучшат доступность IKEA в регионах, где не представлены магазины и студии бренда. Через несколько месяцев ритейлер планирует открыть около 10 магазинов небольшого формата и расширить географию своего присутствия в России.

Новые точки продаж разработаны с учетом спроса на товары IKEA на российском рынке, а также трендов в потребительском поведении, появившихся в результате пандемии, говорится в сообщении. В новых магазинах сотрудники компании помогут покупателям сориентироваться в ассортименте и оформить покупку онлайн. Товары можно будет забрать в пунктах выдачи, расположенных рядом.

«В последнее время многие переключились на покупки онлайн, но мы видим, что общение с консультантами, возможность увидеть товар и "примерить" его для собственного интерьера до сих пор очень важны. Новые точки продаж — это гибрид онлайн- и офлайн-магазина IKEA», – пояснил гендиректор розничной сети Понтус Эрнтелл.

По его словам, открыть новые точки продаж можно всего за несколько месяцев, они могут располагаться даже в небольших торговых центрах. 

Компания уже встречались с представителями Удмуртской и Саратовской областей, с которыми обсуждала варианты развития бизнеса в их регионах.

В компании также отмечают, что за 2020 финансовый год (с 1 сентября 2019 по 31 августа 2020) онлайн-продажи в России выросли на 171% по сравнению с предыдущим периодом.

Новый формат точек продаж в стране будет тестироваться до середины 2022 года.

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Фото: Unsplash

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