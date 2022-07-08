На IKEA подали в суд из-за нарушения прав покупателей

Потребители намерены заставить шведскую сеть частично возобновить импорт и производство, чтобы у покупателей была возможность обменять, отремонтировать или вернуть товары в магазин, узнали «Известия».

В иске говорится, что действия IKEA вредит интересам сотен тысяч россиян, к тому же усугубляет их имущественное положение в непростых экономических условиях.

«Вместо того чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, которые необходимы для выполнения требований покупателей, мы наблюдаем попытки избавиться от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи и покинуть рынок», — сообщил председатель ОПИ Олег Павлов.

По его словам, иск направлен на пресечение этой недобросовестной практики. Компания имеет все возможности, чтобы исполнить свои обязательства перед людьми, однако умышленно уклоняется от этого.

Магазины ритейлера в России закрылись в начале марта. 15 июня IKEA объявила о планах продать четыре своих завода в РФ и сократить бизнес в стране. 5 июля стартовала онлайн-распродажа ритейлера, но в тот же день ее приостановили из-за технических проблем.

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