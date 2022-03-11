В России запретили экспорт легковушек до конца 2022 года

Правительство России 10 марта решило ввести временный запрет на экспорт из страны легковых машин. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2022 года.
Речь здесь идет о легковых автомобилях и других моторных транспортных средствах, включая автофургоны и гоночные авто, которые предназначены для перевозки людей, говорится на портале правовой информации.
Под запрет также попали пассажирские и грузовые суда и яхты, самолеты и беспилотники. Вне ограничений — моторные транспортные средства, которые предназначены для перевозки 10 человек и более.
Власти 10 марта определили перечень товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из России. В списке оказалось более 200 наименований — технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, мониторы, проекторы, а также некоторые виды лесоматериалов.
Вывоз этих товаров временно запрещен во все страны, кроме членов Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии. Для того, чтобы вывезти товары в эти страны необходимо будет получить разрешение Минсельхоза, Минтранса, Минпромторга, Минцифры и Минприроды. Полный список будет опубликован кабмином позже.
Фото на обложке: Alexey Druzhinin /
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