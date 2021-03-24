В Москве пройдет форум по теме непрерывной трансформации бизнеса Impulse

15—16 апреля состоится форум Impulse на тему «Технологии непрерывных изменений & Employee Experience». Можно участвовать офлайн или смотреть онлайн-трансляцию.

В программе мероприятия — выступления спикеров, дискуссии и дебаты. У гостей есть возможность задать вопросы экспертам, поработать с менторами, присоединиться к мастермайнд-группе, принять участие в воркшопе, а также получить персональный отчет по итогам форума и запись трансляции.

Форум поделен на шесть тем:

«Инновации и принципы менеджмента».

«Развитие лидеров в новой среде».

«Инструменты непрерывных трансформаций».

«Энергия».

Employee Experience.

«Культура экспериментов».

Эксперты поговорят о главных принципах инновационного лидерства, гибридных офисах, создании команд роста, развитии сотрудников и многих других темах.

Среди выступающих специалистов:

Надия Черкасова, заместитель президента — председателя правления банка «Открытие»;

Анастасия Хрисанфова, директор по организационному развитию «Сбер Еаптека»;

Иван Булаев, General Manager в Amazon Web Services (AWS) в России и странах СНГ;

Кэрри Келлер, старший консультант Стэндфордского университета, ведущий преподаватель онлайн-курсов IDEO U;

Давид Ян, генеральный директор и сооснователь Yva.ai, основатель и председатель совета директоров группы компаний ABBYY;

Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках, и другие.

Подробности и билеты — на сайте форума.

Фото на обложке: Mia Stendal / Shutterstock