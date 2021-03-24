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В Москве пройдет форум по теме непрерывной трансформации бизнеса Impulse

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

15—16 апреля состоится форум Impulse на тему «Технологии непрерывных изменений & Employee Experience». Можно участвовать офлайн или смотреть онлайн-трансляцию.

В Москве пройдет форум по теме непрерывной трансформации бизнеса Impulse

В программе мероприятия — выступления спикеров, дискуссии и дебаты. У гостей есть возможность задать вопросы экспертам, поработать с менторами, присоединиться к мастермайнд-группе, принять участие в воркшопе, а также получить персональный отчет по итогам форума и запись трансляции.

Форум поделен на шесть тем:

  • «Инновации и принципы менеджмента».
  • «Развитие лидеров в новой среде».
  • «Инструменты непрерывных трансформаций».
  • «Энергия».
  • Employee Experience.
  • «Культура экспериментов».

Эксперты поговорят о главных принципах инновационного лидерства, гибридных офисах, создании команд роста, развитии сотрудников и многих других темах.

Среди выступающих специалистов:

  • Надия Черкасова, заместитель президента — председателя правления банка «Открытие»;
  • Анастасия Хрисанфова, директор по организационному развитию «Сбер Еаптека»;
  • Иван Булаев, General Manager в Amazon Web Services (AWS) в России и странах СНГ;
  • Кэрри Келлер, старший консультант Стэндфордского университета, ведущий преподаватель онлайн-курсов IDEO U;
  • Давид Ян, генеральный директор и сооснователь Yva.ai, основатель и председатель совета директоров группы компаний ABBYY;
  • Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках, и другие.

Подробности и билеты — на сайте форума.

Фото на обложке: Mia Stendal / Shutterstock

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