«Индекс Биг Мака»: рубль признан одной из самых недооцененных валют

Российский рубль оказался неодооценен на 60% относительно американского доллара по «индексу Биг Мака». Хуже дела только у ливанского фунта (недооценен на 70%).

Если верить очередному исследованию журнала The Economist, изобретателя «индекса Биг Мака», курс российского рубля должен составлять 29.9 рублей за доллар, а не 73.6, как сейчас. Так, в США Биг Мак стоит 5.65 доллара (примерно 420 рублей), а в России - 169 рублей (примерно 2.29 доллара).

Сотрудники The Economist изобрели «индекс Биг Мака» в далеком 1986 году. Этот шуточный индекс основан на теории о паритете покупательной способности, согласно которой жители двух разных стран могли бы приобрести одинаковое количество товаров и услуг по единой цене. The Economist выбрали своим эталоном сэндвич Биг Мак фастфуд сети «Макдональдс», так как он продается по всему миру.

Самая переоцененная валюта сейчас — венесуэльский боливар (47.7%). Боливар заметно обходит швейцарский франк (почти 25%), норвежскую крону (11.5%) и шведскую крону (чуть менее 10%). Кроме этих четырех все остальные мировые валюты оказались недооцененными.

The Economist подчеркивает, что их индекс (они называют его «бургерномикой») не является полноценным инструментом для оценки валют, хотя он даже включен в учебники. Для большей точности специалисты также связали его с валовым внутренним продуктом. В уточненном рейтинге переоцененные и недооцененные валюты разделились пополам, хотя рубль все равно остался во второй категории (недооценен на 34.3%).

Возможно, «индекс Биг Мака» не такой уж шуточный: результаты недавнего опроса выявили, что россияне стали больше доверять рублевым вкладам, чем валютным.

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