Индийская ракета со спутником на борту рухнула спустя 6 минут после запуска

Индийская космическая программа дала сбой. После 14 успешных запусков их ракета отечественного производства рухнула вместе со спутником. Проблема случилась с импортозамещенной криогенной ступенью, которую ранее закупали в России.
Прямую трансляцию запуска вела Индийская организация космических исследований на своем youtube-канале.
Ракету GSLV запускали из космического центра Сатиш Дхаван на острове Шрихарикота. Спустя 6 минут после запуска ракета начала терять траекторию полета и падать. Инженеры назвали причиной «техническую аномалию на криогенной стадии».
Ранее третью ступень для собственных ракет индийцы закупали в России, но позже стали устанавливать на ракеты ступени собственного производства. В их числе была и ступень упавшей ракеты.
Вместе с ракетой индийцы потеряли спутник EOS-03. Его планировали использовать для наблюдения за Землей, мониторинга пожаров и наводнений и получения данных в режиме реального времени.
Аварии предшествовали 14 успешных запусков. Последняя нештатная ситуация произошла в 2017 году, в результате которой упала ракета со спутником наблюдения.
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