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Индийская ракета со спутником на борту рухнула спустя 6 минут после запуска

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Индийская космическая программа дала сбой. После 14 успешных запусков их ракета отечественного производства рухнула вместе со спутником. Проблема случилась с импортозамещенной криогенной ступенью, которую ранее закупали в России.

Индийская ракета со спутником на борту рухнула спустя 6 минут после запуска

Прямую трансляцию запуска вела Индийская организация космических исследований на своем youtube-канале.

Ракету GSLV запускали из космического центра Сатиш Дхаван на острове Шрихарикота. Спустя 6 минут после запуска ракета начала терять траекторию полета и падать. Инженеры назвали причиной «техническую аномалию на криогенной стадии». 

Ранее третью ступень для собственных ракет индийцы закупали в России, но позже стали устанавливать на ракеты ступени собственного производства. В их числе была и ступень упавшей ракеты.

Вместе с ракетой индийцы потеряли спутник EOS-03. Его планировали использовать для наблюдения за Землей, мониторинга пожаров и наводнений и получения данных в режиме реального времени.

Аварии предшествовали 14 успешных запусков. Последняя нештатная ситуация произошла в 2017 году, в результате которой упала ракета со спутником наблюдения.

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Фото: ISRO Official / Youtube

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