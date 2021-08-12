Индийская ракета со спутником на борту рухнула спустя 6 минут после запуска

Индийская космическая программа дала сбой. После 14 успешных запусков их ракета отечественного производства рухнула вместе со спутником. Проблема случилась с импортозамещенной криогенной ступенью, которую ранее закупали в России.

Прямую трансляцию запуска вела Индийская организация космических исследований на своем youtube-канале.

Ракету GSLV запускали из космического центра Сатиш Дхаван на острове Шрихарикота. Спустя 6 минут после запуска ракета начала терять траекторию полета и падать. Инженеры назвали причиной «техническую аномалию на криогенной стадии».

Ранее третью ступень для собственных ракет индийцы закупали в России, но позже стали устанавливать на ракеты ступени собственного производства. В их числе была и ступень упавшей ракеты.

Вместе с ракетой индийцы потеряли спутник EOS-03. Его планировали использовать для наблюдения за Землей, мониторинга пожаров и наводнений и получения данных в режиме реального времени.

Аварии предшествовали 14 успешных запусков. Последняя нештатная ситуация произошла в 2017 году, в результате которой упала ракета со спутником наблюдения.

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Фото: ISRO Official / Youtube