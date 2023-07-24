Сервис такси inDrive вышел на американский рынок

Международный сервис такси inDrive, который был основан в Якутске Арсеном Томским, вышел на американский рынок. Он запустился в Южной Флориде.

«Мы очень рады представить решение inDrive для совместных поездок в США. Мы выбрали Южную Флориду, поскольку этот рынок активно ищет лучшие альтернативы транспорту», — сказал региональный менеджер компании в США Адам Уорнер.

По его словам, сервис предлагает пользователям модель peer-to-peer, благодаря которой водители могут соглашаться только на те заказы и тарифы, которые они выбирали. А клиенты, в свою очередь, получают оптимальное предложение по стоимости поездки.

На этапе запуска, с июля 2023 года по январь 2024 года сервис не будет взимать с таксистов комиссию. Таким образом, первое время они будут получать 100% стоимости каждой поездки (с учетом дорожных сборов).

В апреле inDrive из-за санкционных рисков передал российское юрлицо структуре из Казасхатана. В мае стало известно, что сервис прекратит работу в РФ. Команда компании запустила новое приложение под названием Drivee. Чуть позже в том же месяце сервис завершил сделку по приобретению технологий логистической платформы Master Delivery.

Фото на обложке: RaksyBH / Shutterstock