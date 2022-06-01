Росстат сообщил о нулевой недельной инфляции

Официальная недельная инфляция в России оказалась нулевой – цены не выросли, но и не снизились. Неделей ранее Росстат впервые за год зафиксировал дефляцию – она составила 0,02%.

На неделе с 21 по 27 мая сильнее всего подешевели продукты питания, а именно огурцы, капуста, помидоры, яйца, сахар. Плодоовощная продукция в среднем потеряла в цене 2,6%.

В то же время подорожал картофель – примерно на 2%. Вместе с ним дороже стали спички, средства для личной гигиены, авиабилеты. Последние прибавили в цене в связи с наступлением сезона отпусков.

Неделей ранее – с 14 по 20 мая – Росстат впервые за год зафиксировал в России дефляцию. Это период, когда цены в стране падают – в данном случае они снизились на 0,02%.

В Минэкономразвития факт дефляции связали со спадом потребительской активности – после начала военной операции на Украине россияне закупались впрок, тем самым разгоняя цены, теперь спрос стабилизировался.

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