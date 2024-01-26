«Инфо драйвер» пытается через суд вывести активы из-под блокировки на «СПБ Бирже»

Компания по техобслуживанию и ремонту транспортных средств «Инфо драйвер» просит обязать «СПБ Банк» и «Финам» вывести активы из-под блокировки оригинальным способом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку Арбитражных дел.

Размер заблокированных активов из-за санкций против «СПБ Биржи» составляет примерно 10% от выручки компании за 2023 год. Это около 5,5 млн рублей. Выручка «Инфо драйвер» в прошлом году составила 54,6 млн рублей.

Для разблокировки компания предложила следующую схему — дочерний банк «СПБ биржи» сначала может сегрегировать бумаги ООО на отдельном счете депо и раскрыть информацию об их фактическом владельце в вышестоящих депозитариях. После этого суд мог бы обязать «Финам», клиентом которого является «Инфо драйвер», сменить депозитарий с «СПБ банка» на кипрский Lime Trading, с которым также сотрудничает «Финам».

Попытка через суд сменить депозитарий не кажется обоснованной, так как депозитарий определяется уже установленной договорной цепочкой хранения, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Юрист также предупредила, что даже если суд удовлетворит иск, то для перевода заблокированных активов все равно потребуется получение лицензии OFAC.

США ввели блокирующие санкции в отношении «СПБ Биржи» в ноябре 2023 года. Торги иностранными инструментами и ценными бумагами на ней не проводятся. Объем замороженных на «СПБ Бирже» бумаг российских инвесторов оценивается в $3 млрд.

Фото на обложке: «СПБ Биржа»