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Союз операторов наружной рекламы предложил создать информационную систему вместо единого оператора

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Союз операторов наружной рекламы, куда входят компании Gallery, «Рим», «Дрим», «Восток-медиа», «Мособлреклама», «Постер» и др., представил собственную концепцию изменений в законопроект о едином операторе наружной рекламы.

Участники рынка предлагают заменить единого оператора цифровой наружной рекламы на единого оператора информационной системы.

Союз операторов наружной рекламы предложил создать информационную систему вместо единого оператора

Концепция обсуждалась на заседании в Торгово-промышленной палате России в начале сентября, сообщил «Ведомостям» член координационного совета Союза операторов наружной рекламы Илья Фомин.

По его мнению, законопроект в нынешнем виде дает частной компании, получившей статус единого оператора, «исключительные монопольные полномочия и преференции».

  • Законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы внесли в Госдуму 8 июля. Он принят в первом чтении 15 июля.
  • Изменения предполагают, что реклама на цифровых экранах должна будет размещаться и верифицироваться только через ресурс, созданный единым оператором. Им может быть участник рынка, не находящийся под контролем иностранных собственников, который при этом является системообразующей организацией отечественной экономики и владеет собственными цифровыми конструкциями на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе в городах федерального значения.
  • Единый оператор сможет размещать цифровую рекламу на государственном и муниципальном транспорте в течение 30 лет и на протяжении такого же срока без торгов заключать контракты на установку цифровых конструкций на земле, находящейся в госсобственности.

Указанным выше критериям, как сообщали эксперты и участники рынка, соответствует одна компания — Russ Outdoor.

Законопроект вызвал резкую критику со стороны участников рынка, они высказали опасения, что инициатива может разрушить конкуренцию. Также против выступили московские и петербургские власти. По их мнению, инициатива снизит поступление арендных доходов в бюджет и навредит архитектурному облику городов.

Фото на обложке: Unsplash

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