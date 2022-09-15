Союз операторов наружной рекламы предложил создать информационную систему вместо единого оператора

Союз операторов наружной рекламы, куда входят компании Gallery, «Рим», «Дрим», «Восток-медиа», «Мособлреклама», «Постер» и др., представил собственную концепцию изменений в законопроект о едином операторе наружной рекламы.

Концепция обсуждалась на заседании в Торгово-промышленной палате России в начале сентября, сообщил «Ведомостям» член координационного совета Союза операторов наружной рекламы Илья Фомин.

По его мнению, законопроект в нынешнем виде дает частной компании, получившей статус единого оператора, «исключительные монопольные полномочия и преференции».

Законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы внесли в Госдуму 8 июля. Он принят в первом чтении 15 июля.

Изменения предполагают, что реклама на цифровых экранах должна будет размещаться и верифицироваться только через ресурс, созданный единым оператором. Им может быть участник рынка, не находящийся под контролем иностранных собственников, который при этом является системообразующей организацией отечественной экономики и владеет собственными цифровыми конструкциями на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе в городах федерального значения.

Единый оператор сможет размещать цифровую рекламу на государственном и муниципальном транспорте в течение 30 лет и на протяжении такого же срока без торгов заключать контракты на установку цифровых конструкций на земле, находящейся в госсобственности.

Указанным выше критериям, как сообщали эксперты и участники рынка, соответствует одна компания — Russ Outdoor.

Законопроект вызвал резкую критику со стороны участников рынка, они высказали опасения, что инициатива может разрушить конкуренцию. Также против выступили московские и петербургские власти. По их мнению, инициатива снизит поступление арендных доходов в бюджет и навредит архитектурному облику городов.

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