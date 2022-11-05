Индийская ИТ-компания Infosys осталась в РФ после заявлений об уходе

Индийская ИТ-компания Infosys все еще работает в России, хотя прошло уже восемь месяцев после ее официального заявления об уходе с отечественного рынка, выяснила газета The Guardian.
Издание отдельно отмечает, что доходы от компании в виде дивидендов, будучи обладателем 0,91% акций, получает Акшата Мурти, жена премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Ее отец миллиардер Нараяна Мурти основал Infosys, которая сейчас оценивается в £690 млн.
Журналисты подсчитали, что для Акшаты это выливается в ежегодные £11,5 млн дивидендов.
Хотя представители властей уверяют, что «ни Акшата Мурти, ни кто-либо из членов ее семьи не имеют никакого отношения к операционным решениям компании», Сунак столкнулся с новым видом давления.
Теперь от британского премьера требуют пересмотреть финансовые связи с Infosys, на деятельность которой он официально никак повлиять не может.
Infosys еще в марте объявила, что выводит средства из России и пытается «срочно» закрыть московский офис.
Спустя восемь месяцев после этого заявления о намерениях в столичном бизнес-центре все еще висит табличка с названием компании.
Источники внутри бизнеса подтверждают, что административный персонал продолжал работать там «в рамках переходного периода»: сотрудникам было поручено вывезти ИТ-оборудование перед переездом в Индию.
Следящих за ситуацией британских политиков возмущает факт, что Infosys, официально приостановившая деятельность, платила двум субподрядчикам в Москве за выполнение работ для клиента от ее имени.
Скорость ухода с рынка также ставится под сомнение. В пример индийской компании приводятся другие ИТ и консалтинговые фирмы, которые справились с задачей быстрее: SAP, Oracle, PwC, McKinsey, Accenture, KPMG и др.
Представитель Infosys в ответ на обвинения уверяет: «С начала года Infosys предприняла несколько шагов, чтобы приостановить свою деятельность в России, и все сотрудники Infosys, поддерживающие клиентские проекты, были уволены. Infosys не имеет никаких активных отношений с местными российскими предприятиями. Процесс перевода нескольких оставшихся партнеров и административного персонала идет полным ходом».
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