InfoWatch Натальи Касперской выкупил долю РФПИ в своем капитале

InfoWatch Натальи Касперской выкупил долю Российского фонда прямых инвестиций в собственном капитале. Владельцем 4,17% InfoWatch стало АО «Инфовотч» – одно из юрлиц головной структуры компании.
О сделке пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и президента InfoWatch Наталью Касперскую. Директор Advance Capital Артур Шубаев оценил приобретенную долю в 250-300 млн рублей (по данным на февраль 2022 года).
АО «Инфовотч» выкупило долю в 4,17% в группе InfoWatch, которая принадлежала Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). Последний инвестировал в InfoWatch в марте 2017 года. Сумма сделки и полученная РФПИ доля не раскрывалась.
Касперская уточнила, что при входе РФПИ в капитал было условие, что InfoWatch сможет выкупить акции по истечении пяти лет.
«Считаю, что РФПИ помог нам на этапе становления, в решении наших многих задач. Далее его нахождение в составе акционеров было нецелесообразным», – отметила Наталья Касперская.
99,9% АО «Инфовотч» принадлежит ООО «Инфовотч управление активами». 95,8% доли в организации принадлежит Наталье Касперской, а оставшимися 4,17% владеет АО «Инфовотч». Чистая прибыль акционерного общества по итогам 2021 года составила 116 млн рублей при выручке в 1,8 млрд рублей.
Фото на обложке: drserg /
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