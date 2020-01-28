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Открыт набор в бизнес-инкубатор «IT-Парка»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Казанский «IT-Парк» ждет стартапы, которые хотят присоединиться к бизнес-инкубатору технопарка. Заявки принимаются до 2 февраля.

Открыт набор в бизнес-инкубатор «IT-Парка»

Принять участие могут стартапы на стадии идеи, а также с прототипом и первыми продажами, которые разрабатывают продукты в сфере новых технологий. Но несмотря на разнообразие возможных стадий участников, преимуществом при отборе будет наличие MVP (минимального жизнеспособного продукта).

5 февраля организаторы объявят проекты, которые смогут выступить с презентацией 8-9 февраля. Во время питч-сессии эксперты выберут лучшие стартапы, которые попадут в бизнес-инкубатор.

Программа длится год. За это время участники обустроятся в open space-офисе технопарка, получат поддержку менторов и экспертов, помощь юристов, бухгалтеров, PR-специалистов, а также инвестиции и виртуальный сервер.

Подать заявку и ознакомиться с подробностями можно на сайте бизнес-инкубатора «IT-Парка».

Фото на обложке: Proxyclick Visitor Management System/Unsplash

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