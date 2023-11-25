Основатель Inspector Cloud Александр Беренов продал 25% компании

Основатель IT-компании Inspector Cloud Александр Беренов продал часть бизнеса ее гендиректору Владимиру Храпко. Сумма сделки и другие детали не раскрываются. Об этом RB.RU сообщили представители стартапа.
По данным ЕГРЮЛ, в 2022 году выручка компании составила 172,9 млн рублей. Летом 2023 года предприниматель объявил о выходе из проекта, тогда же он добавил, что по опросу, цена доли находилась в диапазоне 0,5-1х к годовой выручке.
Среди основных причин продажи IT-предприниматель назвал переход бизнеса из венчурного в обычный. По его мнению, Inspector Cloud — одна из лидирующих компаний на российском рынке.
«Но инвесторы с неохотой вкладывают в стартапы с российскими фаундерами. Соответственно, венчурная модель развития, которая закладывалась на старте, не очень реализуема — инвестиции в стартапы на историческом нуле. После этого я понял, что для меня в таких обстоятельствах доля в российском бизнесе – это дополнительная головная боль. Поэтому я вышел в кэш в нынешней обстановке, а это как выиграть в лотерею, потому что давать деньги на кэшаут никто не хочет», — отметил он.
По словам источников RB.RU, выручка компании могла упасть минимум в два раза, а Беренов за продажу получил небольшие деньги — около $50 тыс. Собеседники издания назвали это «компенсацией бывшему гендиректору, который отошел от дел». Предпринимателю принадлежало почти 25%, и «если даже была нижняя граница 0.5х оценка, то Беренов должен был бы получить в несколько раз больше».
Сейчас предприниматель разрабатывает концепцию продукта для ускорения продаж. Пока стартап на ранней стадии и готовится к фандрайзингу, а также проводит тесты с первыми пользователями.
Александр Беренов основал стартап Inspector Cloud в 2016 году. Это SaaS-приложение для ритейл-аудитов на основе компьютерного зрения. Приложение помогает торговым представителям распознавать товар и составлять отчеты. Технология работает на базе нейросетей. Компания обучила 12 неросетей на различные задачи процесса аудита.
Фото на обложке: Tyler Olson /
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