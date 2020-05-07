Аналитики рассказали, как изменилась активность брендов в Instagram во время пандемии
Аналитическая платформа Yoloco провела исследование брендов в российском Instagram и выяснила, как за последние 5 месяцев изменилась активность отдельно взятых брендов и сегментов бизнеса, а также вовлеченность их аудиторий. Об этом сообщается в блоге площадки на Medium.
В Yoloco проанализировали 250 тысяч постов с ноября 2019 по апрель 2020. В выборке — 829 аккаунтов брендов, у которых от 1 тысячи до 13 млн подписчиков в 23 категориях («Образование», «Красота» и другие).
- Активность туристических компаний, онлайн-маркетплейсов и бьюти-брендов упала на 43%, 31% и 26% соответственно.
- К ситуации адаптировались туристические онлайн-агрегаторы. Они либо сохранили активность, либо стали делать посты еще чаще.
В частности, агрегатор авиабилетов «OneTwoTrip» делал посты, где делился полезными советами. Например, что делать, чтобы вернуть деньги за отмененные рейсы.
- По сравнению с ноябрем 2019 года в апреле стало значительно больше постов у банков, брендов, связанных с образованием и фитнес-брендов — на 72%, 75% и 63% соответственно.
С нового года число лайков и комментариев у аккаунтов брендов начинает падать. Самое большое количество лайков бренды собрали перед новым годом. С февраля уменьшается и число комментариев.
- В апреле посты туристических компаний, автобрендов и бьюти-брендов стали лайкать меньше на 29%, 68% и 103% соответственно. Также у бьюти-брендов сильно сократилось число комментариев — на 170%.
- Активнее всего пользователи лайкают бренды из категорий «Фитнес», «Образование» и FMCG (товары повседневного спроса). В апреле лайков стало больше на 45% , 15% и 20% соответственно, комментариев — на 49%, 40% и на 10%.
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