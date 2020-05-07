Аналитическая платформа Yoloco провела исследование брендов в российском Instagram и выяснила, как за последние 5 месяцев изменилась активность отдельно взятых брендов и сегментов бизнеса, а также вовлеченность их аудиторий. Об этом сообщается в блоге площадки на Medium.

Аналитики рассказали, как изменилась активность брендов в Instagram во время пандемии