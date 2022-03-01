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В работе Instagram, Facebook и TikTok произошел сбой

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Пользователи Instagram и Facebook и TikTok в России жалуются на сбой в работе соцсетей, свидетельствуют данные Downdetector.

В работе Instagram, Facebook и TikTok произошел сбой

Самый масштабный сбой наблюдается в работе Instagram. На 10:30 мск почти 2 тыс. пользователей соцсети пожаловались на сбой в работе сервиса. У 83% из них наблюдаются неполадки с работой мобильного приложения.

Оператор сотовой связи Yota сообщил пользователям с проблемами доступа к соцсети, что сбой произошлел на стороне сервиса.

О сбоях в работе Facebook сообщили более 150 пользователей: 66% сообщают о неполадках с вебсайтом, 24% — с приложением, еще 11% не могут авторизоваться.

В работе TikTok зафиксировано более 200 сбоев. В основном пользователи столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения, 36% не могут подключиться к серверу и 8% с выгрузкой.

Наибольшее количество сбоев в работе соцсетей зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, а также в других крупных городах РФ. Также неполадки в работе сервисов наблюдается в Беларуси, Украине и странах Прибалтики.

Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock

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