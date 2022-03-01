В работе Instagram, Facebook и TikTok произошел сбой

Пользователи Instagram и Facebook и TikTok в России жалуются на сбой в работе соцсетей, свидетельствуют данные Downdetector.
Самый масштабный сбой наблюдается в работе Instagram. На 10:30 мск почти 2 тыс. пользователей соцсети пожаловались на сбой в работе сервиса. У 83% из них наблюдаются неполадки с работой мобильного приложения.
Оператор сотовой связи Yota сообщил пользователям с проблемами доступа к соцсети, что сбой произошлел на стороне сервиса.
Друзья, привет! На данный момент с Instagram и правда могут быть сложности и не только у нас, т.к. сложности на стороне самого сервиса 😔 Надеемся, в ближайшее время всё наладится.— Yota — официально (@Yota_Russia) March 1, 2022
О сбоях в работе Facebook сообщили более 150 пользователей: 66% сообщают о неполадках с вебсайтом, 24% — с приложением, еще 11% не могут авторизоваться.
В работе TikTok зафиксировано более 200 сбоев. В основном пользователи столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения, 36% не могут подключиться к серверу и 8% с выгрузкой.
Наибольшее количество сбоев в работе соцсетей зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, а также в других крупных городах РФ. Также неполадки в работе сервисов наблюдается в Беларуси, Украине и странах Прибалтики.
Фото на обложке: wichayada suwanachun /
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