«Нетология» проведет онлайн-интенсив о трендах Instagram и работе с блогерами

10—11 марта состоится бесплатный онлайн-интенсив «Instagram: тренды и работа с блогерами в 2021» от «Нетологии». Эксперты расскажут о новых функциях соцсети и особенностях эффективной работы с инфлюенсерами.
Во время первого вебинара выступит Дарья Мигель, креативный директор коммуникационного агентства Migel Agency. Спикер расскажет о новых функциях Instagram, которые появились в 2020 и начале 2021 года, а также изучит профили участников.
Второй вебинар проведет Юлия Магась, PR-директор Epicstars — платформы для рекламодателей и блогеров. Эксперт обсудит, с помощью каких инструментов можно искать инфлюенсеров, на какие показатели нужно смотреть, как составлять ТЗ и отслеживать эффективность, а также поможет участникам найти подходящего блогера.
Участники также получат:
- чеклист по оформлению аккаунта;
- список из 15 инструментов для работы с соцсетью;
- PDF-пособие «Instagram для начинающих: как продвинуть аккаунт».
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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