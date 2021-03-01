«Нетология» проведет онлайн-интенсив о трендах Instagram и работе с блогерами

10—11 марта состоится бесплатный онлайн-интенсив «Instagram: тренды и работа с блогерами в 2021» от «Нетологии». Эксперты расскажут о новых функциях соцсети и особенностях эффективной работы с инфлюенсерами.

Во время первого вебинара выступит Дарья Мигель, креативный директор коммуникационного агентства Migel Agency. Спикер расскажет о новых функциях Instagram, которые появились в 2020 и начале 2021 года, а также изучит профили участников.

Второй вебинар проведет Юлия Магась, PR-директор Epicstars — платформы для рекламодателей и блогеров. Эксперт обсудит, с помощью каких инструментов можно искать инфлюенсеров, на какие показатели нужно смотреть, как составлять ТЗ и отслеживать эффективность, а также поможет участникам найти подходящего блогера.

Участники также получат:

чеклист по оформлению аккаунта;

список из 15 инструментов для работы с соцсетью;

PDF-пособие «Instagram для начинающих: как продвинуть аккаунт».

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash